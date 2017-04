Avvenire: la prima pagina di domani 27 aprile. Richiamo di Mattarella per nuova legge elettorale, Ong e salvataggi in mare, messaggio Cei per il 1° maggio

È il richiamo del Capo dello Stato al Parlamento perché approvi una nuova legge elettorale per Camera e Senato il tema del titolo principale di Avvenire di domani. L’esigenza di una normativa omogenea per l’elezione di deputati e senatori è stata infatti ribadita ieri dal presidente Sergio Mattarella ai presidenti del Senato, Pietro Grasso e della Camera Laura Boldrini, assieme all’elezione di un giudice costituzionale per completare l’organico della Consulta. In evidenza la questione dell’immigrazione e dei salvataggi in mare operati dalle Ong sui quali si sono concentrati attacchi e polemiche, accompagnata dalla parole del Papa che ha parlato della sua famiglia di emigranti, possibile oggetto di scarto. Ancora, il messaggio su “l’emergenza nazionale del lavoro” della Cei, diffuso in occasione della festa del Primo maggio, con l’invito a riflettere insieme, governo, politica e parti sociali per uscire dall’impasse e rendere il lavoro sempre più a misura d’uomo e non schiavizzante. Infine, l’anticipazione sui dati dellì’export delle armi da guerra dal nostro Paese.