Associazioni: Giuseppe Dessì è il nuovo presidente dell’Anspi

È Giuseppe Dessì il nuovo presidente dell’Anspi (Associazione nazionale san Paolo Italia): succede a don Vito Campanelli. Ottavo presidente dalla fondazione dell’associazione, avvenuta a Brescia nel 1963 su impulso dell’allora arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini (il futuro Paolo VI), è il secondo laico a ricoprire la carica dopo la parentesi del genovese Paolo Petralia (1997-99). Dessì, 48 anni, avvocato di Caserta, già vice presidente vicario, era l’unico candidato ed è stato eletto dall’82% dei delegati presenti ad Assisi (Perugia) all’assemblea elettiva. Nel 2013 la riconferma di don Campanelli, anche allora unico candidato, aveva registrato il 68,9% dei consensi. “Inizio con tanto entusiasmo per la fiducia che mi è stata concessa”: ha affermato il neo presidente. “Tra le azioni più urgenti da mettere in cantiere – ha sottolineato – un’incisiva azione di potenziamento dei comitati zonali per arginare la discesa dei tesseramenti registrata negli ultimi anni”.