+++Alitalia: mons. Galantino, “c’è bisogno di trovare gente che abbia voglia di investire”+++

“Oggi è difficile scegliere tra lavoro, dignità del lavoro, modalità di lavoro e soprattutto c’è bisogno di trovare gente che abbia voglia di investire su questo: non è soltanto il Governo” a doversene fare carico. Così il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, parlando oggi a Roma sulla vicenda Alitalia a margine della conferenza stampa di presentazione del Messaggio dei vescovi per il 1° maggio e delle “Linee” in vista della Settimana sociale di Cagliari, che avrà a tema il lavoro. “Parlare solo di Alitalia sarebbe riduttivo: le percentuali dicono di molti più lavoratori in difficoltà”, ha aggiunto Galantino, e “al di là dei numeri – come dice il Messaggio – sono le vite concrete delle persone che devono stare a cuore a tutti noi”.