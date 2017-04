Messico: i vescovi in assemblea lavorano al piano pastorale globale chiesto da Papa Francesco lo scorso anno

Inizia oggi e proseguirà fino al 28 aprile nella Casa del Lago, a Città del Messico, la centotreesima assemblea plenaria della Conferenza episcopale messicana (Cem), alla quale prenderanno parte i 134 vescovi delle 95 diocesi messicane, raggruppate in 18 province. L’obiettivo dell’Assemblea sarà quello di presentare, discutere ed approvare la seconda fase del “Progetto globale pastorale 2013-2033” della Chiesa messicana. Nell’ambito dell’elaborazione di tale progetto pastorale si terrà conto particolarmente del Magistero recente della Chiesa e dei discorsi pronunciati da Papa Francesco durante il viaggio in Messico dello scorso anno. “Il Progetto pastorale ci è stato chiesto da Papa Francesco durante la sua visita, un anno fa”, spiega, in un messaggio pubblicato sul canale Youtube della Cem, il segretario generale dell’episcopato messicano, mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, secondo il quale “il Piano avrà come punti centrali il mistero della Vergine di Guadalupe e il mistero della Redenzione a 2000 anni dalla sua realizzazione”. Da qui l’attenzione alle due date del 2031 (500° anniversario dell’apparizione di Guadalupe) e del 2033 (bimillenario della redenzione).

I lavori saranno aperti da una relazione del card. José Francisco Robles Ortega, arcivescovo di Guadalajara e presidente della Cem. Giovedì si terrà una conferenza stampa per presentare un “Messaggio al popolo di Dio” da parte dei vescovi. Durante i lavori dell’assemblea si parlerà anche della situazione dei migranti.