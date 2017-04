Funerali Michele Scarponi: card. Menichelli, “resti per questa comunità un esempio e una ricchezza per le sue qualità umane”

“Michele resti per questa comunità un esempio e una ricchezza per le sue qualità umane, per aver scelto di praticare lo sport come amico, compagno di squadra, capace di affrontare tante fatiche con serenità e passione”. Così il card. Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona-Osimo, nell’omelia dei funerali di Michele Scarponi celebrati oggi al palazzetto dello sport di Filottrano. “Oggi soffriamo e preghiamo insieme. Preghiamo per Michele, chiediamo il dono della consolazione per i suoi familiari, per l’intera comunità di Filottrano, per i suoi amici, per tutti gli sportivi. Preghiamo per chi ha causato involontariamente tanto dolore. Per noi la morte non è l’ultima parola. Ci appartiene ed è l’emblema più alto della nostra fragilità. Ma noi viviamo di speranza e di memoria”, ha aggiunto il cardinale. Lo stadio comunale ha accolto migliaia di persone, labari e stendardi di associazioni e società sportive, fiori e striscioni per l’ultimo abbraccio all’uomo e al ciclista capace di conquistare con la sua semplicità e la passione.