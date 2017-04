40ª Convocazione RnS: card. Farrell (Santa Sede), “le nostre schiavitù spirituali” sono la “vera causa delle nostre sofferenze”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “Esultate e giubilate perché, anche se la vita è segnata da contraddizioni, ferite e zone d’ombra, potete essere certi che, come ha agito in passato, il Signore agirà anche ora e non lascerà ‘in esilio’, lontano da lui, coloro che gli sono fedeli. Soprattutto non ci lascerà nelle nostre schiavitù spirituali, vera causa delle nostre sofferenze”. È il messaggio che il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha inviato ai partecipanti alla 40ª Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo che si chiude oggi a Rimini. “Le felici ricorrenze che celebrate – prosegue il messaggio, letto all’inizio della mattinata – siano motivo di nuova certezza nella fede, di rinnovato coraggio nel seguire il Signore per la strada che Egli vi indica, di gioiosa fiducia nell’invocare sempre la presenza vivificante dello Spirito Santo, ‘dolce consolatore’ delle nostre anime”.