25 aprile: Mattarella, radice resistenza è in rivolta morale

(DIRE-SIR) – “Non si può comprendere la Resistenza, il suo significato, la sua fondamentale importanza nella storia d’Italia, se non si parte dalla sua radice più autentica, quella della rivolta morale”. Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, lo dice da Carpi (Modena) dove si trova per le celebrazioni del 25 aprile. “Una rivolta contro un sistema che aveva lacerato, oltre ogni limite, il senso stesso di umanità inciso nella coscienza di ogni persona”, dice il capo dello Stato. “Resistenza come lotta al nazifascismo, ma anche come embrione della nuova democrazia. Resistenza come primo, essenziale momento per la riconquista della libertà”, spiega Mattarella.

