(DIRE-SIR) – “Oggi, anche di fronte alla minaccia di un nemico insidioso e vile, che vorrebbe instaurare attraverso atti di terrorismo una condizione di paura, di dominio, di odio, rispondiamo oggi come allora, come negli anni 70, che noi non ci piegheremo alla loro violenza e che non prevarranno”. Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, lo dice da Carpi (Modena) dove si trova per le celebrazioni del 25 aprile.

(www.dire.it)