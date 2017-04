25 aprile: Mattarella, grati a volontari brigata ebraica, fratelli

(DIRE-SIR) – “Vi furono uomini liberi che sbarcarono nell’Italia occupata e versarono il loro sangue anche per la nostra libertà. A questi caduti, provenienti da nazioni lontane, rivolgiamo un pensiero riconoscente, il loro sangue è quello di nostri fratelli. Tra questi non possiamo dimenticare i 5mila volontari della Brigata ebraica, italiani e non italiani, giunti dalla Palestina per combattere con il loro vessillo in Toscana e in Emilia Romagna”. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, lo dice da Carpi (Modena) dove si trova per le celebrazioni del 25 aprile.

