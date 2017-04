Vescovi Sardegna: “valorizzare sempre più la lingua sarda nella pietà popolare e nella liturgia”

“Valorizzare sempre più la lingua sarda nella pietà popolare e nella liturgia, sulla scia di quanto stabilito dal Concilio plenario sardo, oltre che nel rispetto delle norme e delle procedure prescritte dalla Santa Sede in materia”. È quanto sottolinea la Conferenza episcopale sarda (Ces), dopo la riflessione sul tema nel corso della riunione del 4 aprile scorso, presieduta dall’arcivescovo di Cagliari e presidente della Ces, mons. Arrigo Miglio. “Accogliendo le sollecitazioni pervenute da un dialogo tra il presidente della Conferenza episcopale e il direttivo della Fondazione ‘Sardinia’, la Conferenza ha individuato alcune piste da seguire nel prossimo futuro”, riporta una nota diffusa oggi, a firma del segretario della Ces, mons. Sebastiano Sanguinetti. Riguardo la pietà popolare e i molteplici riti e pratiche che la esprimono, “si ribadisce – precisa la nota – che non vi sono norme universali da seguire o autorizzazioni da richiedere alla Santa Sede. È un campo, pertanto, che ricade nell’esclusiva competenza dell’Autorità ecclesiastica locale, che trova nella Conferenza episcopale sarda la convergenza e la collegialità di tutti i vescovi, i quali sposano e incoraggiano ogni sana ed equilibrata iniziativa volta all’utilizzo della lingua sarda nelle due principali varianti: quella campidanese e quella logudorese. Si coinvolgeranno studiosi di lingua sarda, di tradizioni popolari e di teologia liturgica, perché predispongano e propongano testi adeguati. Senza dimenticare che in questo campo la Sardegna ha un patrimonio sterminato di testi, di canti e di tradizioni, che hanno bisogno solo di essere ripresi e valorizzati”. Circa la Santa Messa, per la quale serve l’approvazione della Santa Sede, la Ces ha deciso di inoltrare “una richiesta previa di approvazione ‘ad experimentum’, alla quale seguirebbe, se vi fossero le condizioni, la richiesta di approvazione definitiva”. Per avanzare tale richiesta serve una traduzione della Bibbia, attraverso “una ricognizione critica delle tre traduzioni finora prodotte, ad opera di linguisti e biblisti, scelti dalla Ces”, una traduzione dell’ordinario della Santa Messa e una traduzione di una decina di “Messe proprie”, relativamente ai tempi liturgici, alle solennità del Signore e alla memoria dei Santi. “Come per i riti della pietà popolare, la traduzione dei testi – raccomandano i vescovi – sarà fatta nelle due principali varianti della lingua sarda, campidanese e logudorese”. Il materiale prodotto sarà esaminato dalla Conferenza episcopale sarda, prima della presentazione della domanda di approvazione ad experimentum alla Santa Sede.