Tv2000: domani serata speciale per la Festa della liberazione

Una serata speciale in memoria della vittoria della Resistenza italiana sui nazifascisti: così Tv2000 celebra domani il 25 aprile, festa della Liberazione. In prima serata s’inaugura il ciclo del ‘cinema del coraggio’ alle 21.05 con il film ‘La Rosa Bianca – Sophie Scholl’ diretto da Marc Rothemund. Monaco, 1943: mentre la guerra di Hitler devasta l’Europa, un gruppo di coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo e alla sua disumana macchina da guerra. Nasce così la “Rosa Bianca”, un movimento di resistenza al Terzo Reich. Sophie Scholl è l’unica donna che si unisce al gruppo, una ragazza come tante, che il tempo matura in una combattente audace e impegnata. Il 18 febbraio 1943, Sophie e il fratello Hans vengono scoperti e arrestati mentre distribuiscono volantini all’università. Nei giorni a seguire l’interrogatorio di Sophie da parte di Mohr, ufficiale della Gestapo, si trasforma in uno strenuo duello psicologico. A seguire in seconda serata, alle 23.55, il documentario “Noi ribelli per amore” sull’impegno dei partigiani cattolici nella Resistenza italiana, realizzato da Caterina Dall’Olio e Andrea Postiglione.