Teresio Olivelli: mons. Rizzi (postulatore), “vero eroe dei nostri tempi” e “modello” per i giovani

“Teresio Olivelli è un vero eroe dei nostri tempi, nobile espressione dell’opposizione cattolica alle idee del nazionalsocialismo, e può essere additato alla gioventù moderna, sempre più povera di autentici valori cristiani, come modello di fortezza nella diffusione della fede, della carità e dei valori religiosi da lui coraggiosamente professati fino all’estremo sacrificio”. A delinearne la figura, in un’intervista al settimanale diocesano di Brescia “La Voce del Popolo”, è mons. Paolo Rizzi, postulatore della causa di beatificazione del giovane morto nel 1945 nel lager di Hersbruck, dopo essere stato colpito da un sorvegliante per aver cercato di aiutare un altro prigioniero, facendogli scudo con il proprio corpo. “Il 7 marzo scorso – riferisce il postulatore – si è riunito, presso il dicastero vaticano delle Cause dei santi, il Congresso dei teologi per discutere sul martirio del venerabile Teresio Olivelli. Il responso è stato ampiamente positivo: i teologi hanno riconosciuto all’unanimità che nella morte di Teresio sussistono tutti i requisiti necessari per dichiararla un autentico martirio cristiano, in quanto egli fu ucciso in odio alla fede”. “Ora – prosegue – la procedura prevede il giudizio della Commissione di cardinali e vescovi: se essi confermeranno il parere dei teologi, non sarà necessario l’accertamento di un miracolo e il responso passerà alla definitiva approvazione del Sommo Pontefice, che autorizzerà la beatificazione”. Negli anni della causa di beatificazione, avviata nel 1987, “si è palesata – evidenzia mons. Rizzi – l’autentica sua esperienza nel fascismo e nella resistenza, contesti nei quali non era facile vivere fedeli al Vangelo. Ed è emersa l’effettiva e spiritualmente feconda sua testimonianza nella resistenza, non quella un po’ mitizzata che in alcuni casi era stata presentata. Abbiamo così potuto ammirare un giovane convinto dei valori resistenziali di libertà e giustizia e impegnato a incarnarli con coerenza evangelica”.