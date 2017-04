Spiritualità: Trento, venerdì l’incontro “Sentieri Frassati: l’Italia in cammino”

Sarà presentato nell’ambito della 65ª edizione del Trento Film Festival il volume del Cai “L’Italia dei Sentieri Frassati” (a cura di Antonello Sica e Dante Colli). Venerdì 28 aprile, alle ore 11, nella sala conferenze della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto in via Garibaldi a Trento, l’incontro dal titolo “Sentieri Frassati: l’Italia in cammino” sarà introdotto dal presidente generale del Cai, Vincenzo Torti. Interverranno l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, il vicario generale della diocesi di Belluno-Feltre, Luigi Del Favero, e il teologo don Paul Renner, della diocesi di Bolzano-Bressanone. Moderato dal direttore del settimanale diocesano “Vita Trentina”, Diego Andreatta, “il dibattito aperto a tutti – si legge in una nota – si propone di esplorare gli emergenti valori personali e comunitari dei cammini di ricerca spirituale, a partire dal progetto nazionale che ha collegato negli ultimi 20 anni le regioni italiane nel ricordo del giovane alpinista piemontese Pier Giorgio Frassati”. Sarà un’occasione “per affrontare più in generale la problematica di una valorizzazione più attenta dei sentieri di lunga percorrenza sempre più frequentati da escursionisti, viandanti e pellegrini”.