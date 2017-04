Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Gabriele Del Grande è libero, ballottaggio in Francia Macron/Le Pen, nuove minacce della Corea del Nord

Gabriele Del Grande è libero, sta tornando in Italia

Il giornalista italiano Gabriele Del Grande, fermato dalla polizia turca il 9 aprile, è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Angelino Alfano su twitter. “Gabriele Del Grande è libero. Gli ho parlato adesso, sta tornando in italia. Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo”. Alfano ha aggiunto di avere ricevuto “questa notte” la notizia della “decisione” da parte del collega turco mevlut cavusoglu. “Lo ringrazio”, ha aggiunto in un altro tweet.

Elezioni Francia, al ballottaggio Macron e Le Pen. Exploit FN

Saranno Emmanuel Macron e Marine Le Pen ad andare al ballottaggio, tra due settimane, per la scelta del nuovo presidente francese. Le previsioni della vigilia, dunque, sono state rispettate. Quando lo spoglio delle schede è arrivato al 92%, il ministero dell’Interno francese ha comunicato che il candidato indipendente Macron è al 23,55% e la leader del Front National Le Pen al 21,97. A seguire Francois Fillon al 19,76%, poi Jean-Luc Melenchon al 19,51. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in Francia, nessuno dei due candidati dei grandi partiti di centrosinistra – i socialisti – e di centrodestra – i Républicains – va al ballottaggio per l’Eliseo. Il Front National invece ha fatto registrare un record assoluto di voti sfondando la soglia dei 7 milioni di voti quando lo scrutinio è ancora all’80%. Secondo un sondaggio Ipsos/sopra Steria realizzato per France Info, al ballottaggio Emmanuel Macron otterrebbe il 62% delle preferenze contro il 38% di Marine Le Pen.

Corea del Nord: Stati Uniti chiedono a Pyongyang di astenersi da azioni provocatorie e destabilizzanti

“Chiediamo alla Corea del Nord di astenersi da azioni provocatorie e da una retorica destabilizzante”. E’ il nuovo monito che arriva dagli Stati Uniti, per bocca del portavoce del Pentagono Gary Ross. Il regime di Pyongyang deve “ tornare a partecipare a seri negoziati”. “Il programma nucleare nordcoreano rappresenta una chiara e grave minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti”. E’ la reazione Usa alle nuove minacce di Pyongyang che si era detto pronto a “cancellare l’America dalla faccia della Terra”, accusandola di pianificare un attacco con armi chimiche contro la Corea del Nord.

Alitaia: oggi l’accordo al vaglio dei lavoratori. Il governo: “Se vince il no sarà liquidazione”

Alitalia al bivio. Oggi alle 16 si chiude il referendum dei lavoratori il cui esito deciderà il destino della compagnia aerea. Se la maggioranza degli oltre 12.000 dipendenti chiamati al voto accetterà il pre-accordo sottoscritto il 14 aprile da azienda e sindacati, gli azionisti si sono impegnati a ricapitalizzare la società, ormai a corto di liquidità. I risultati del referendum saranno diffusi già in serata, e per il giorno dopo è convocato un tavolo tra azienda, sindacati e Governo per discutere l’esito della votazione. Il referendum sul pre-accordo tra azienda e sindacati chiede ai dipendenti importanti sacrifici: un taglio dell’8% alla retribuzione del personale navigante, 980 lavoratori a tempo indeterminato in cassa integrazione, 550 contratti a tempo determinato e 141 contratti esteri non confermati. In caso di vittoria dei no si aprirebbe invece la strada per la messa in liquidazione dell’ex compagnia di bandiera, con la nomina di un commissario straordinario.

Migranti: denuncia choc di Di Maio, “ong hanno trasportato criminali”

“Le Ong sono accusate di un fatto gravissimo, sia dai rapporti Frontex che dalla magistratura, di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti, e addirittura, in un caso e in un rapporto, di aver trasportato criminali”. E’ la denuncia di Luigi Di Maio (M5S) che aggiunge: “Vogliamo vederci chiaro, sapere chi le finanzia “.