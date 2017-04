Scuola: a Firenze 200 studenti a convegno sulle scienze

Da dove nasce la passione per la conoscenza che anima gli scienziati e i ricercatori di tutto il mondo? È possibile nella scuola fare esperienza del fascino che la natura e i suoi fenomeni suscitano in chi li osserva? Per rispondere a queste domande 200 studenti e insegnanti di 25 scuole secondarie di secondo grado, provenienti da 9 regioni italiane, parteciperanno alla XIV edizione del convegno “ScienzAFirenze” organizzato dall’associazione di insegnanti Diesse Firenze. Durante l’anno scolastico hanno realizzato esperimenti e ricerche sul tema “Equilibri e dinamiche nei fenomeni naturali. Osservare e sperimentare nello studio delle scienze”: dallo studio della vita in un acquario a quello del moto dei corpi, dalla costruzione di razzi alla levitazione magnetica, sono stati indagati fenomeni dinamici e di equilibrio nell’ambito delle diverse discipline scientifiche, quali chimica, fisica e biologia. Per raccontare questa avventura di conoscenza si incontreranno a Firenze nei giorni giovedì 27 e venerdì 28 aprile presso la Sala Esse del Liceo Scientifico dell’Immacolata; i loro lavori di ricerca saranno presentati pubblicamente e verranno premiati alla fine della seconda giornata. Durante il convegno ricercatori ed esperti parleranno ai ragazzi della loro esperienza. “Il cammino di questi anni – sottolineano gli organizzatori – ci ha fatto riscoprire la dimensione educativa delle discipline scientifiche. Quando studenti e insegnanti fanno insieme un percorso di ricerca, nasce in loro lo stupore di fronte alla realtà e cresce l’interesse verso ciò che si sta cercando di conoscere. Così anche i fenomeni fisici diventano occasione di incontro, di provocazione a un ‘di più’ che altrimenti rimarrebbe sconosciuto”. ScienzAFirenze è promossa da Diesse in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e varie associazioni, riviste ed enti locali. Il Miur ha promosso l’iniziativa in tutte le scuole d’Italia e l’ha inserita nell’elenco delle esperienze di promozione delle eccellenze.