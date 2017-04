Rapporto giovani 2017: Istituto Toniolo, mercoledì lancio a Brescia con focus su “Innovazione 4.0”

Un focus su “Innovazione 4.0: una sfida per le nuove generazioni e le imprese. Quale ruolo per l’Università?”. Così mercoledì 16 aprile a Brescia (ore 17, Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) verrà presentato il “Rapporto Giovani 2017 – La condizione giovanile in Italia” dell’Istituto Toniolo, realizzato con il sostegno della Fondazione Cariplo e di Intesa San Paolo. L’iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti per presentare il Rapporto, da poco pubblicato da “Il Mulino”: il giorno seguente la presentazione sarà a Milano, mentre il 9 maggio a Piacenza.

Qual è il rapporto tra giovani e mondo della formazione? Tra giovani e partecipazione? Cosa sono e quanto ‘pesano’ le “Soft Skills” per affrontare la transizione all’età adulta e per trovare impiego oggi? Come poter essere competitivi nel mondo del lavoro? Come comportarsi di fronte alle “Fake News”? Queste domande, e altrettante risposte, sono state analizzate all’interno del Rapporto che, come da diversi anni a questa parte, ha interrogato oltre 9.000 giovani, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, sui temi di maggiore rilevanza nel Paese.

A Brescia interverranno Elena Marta, docente di Psicologia sociale e di comunità presso l’Università Cattolica di Milano e tra gli autori dell’indagine, e Valentina Aprea, assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia.

I saluti di apertura saranno di Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore dell’Università Cattolica, mentre le conclusioni verranno affidate a Pier Cesare Rivoltella, direttore Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit).