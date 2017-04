Rapporto giovani 2017: “generazione che vorrebbe aprirsi al futuro e al mondo con un’Europa politicamente più forte”

“Una generazione che non vorrebbe chiudersi, ma aprirsi al futuro e al mondo con un’Europa politicamente più forte verso l’esterno e socialmente più solida all’interno. Ma anche consapevole delle difficoltà, disillusa nei confronti delle istituzioni, timorosa – soprattutto nelle sue componenti culturalmente e socialmente più fragili – di trovarsi abbandonata di fronte ai rischi di aperture e cambiamenti, senza poter davvero accedere a nuove opportunità”. È la fotografia dei “millennials” riportata dal Rapporto giovani 2017 prodotto dall’Istituto Toniolo, di recente pubblicazione. Tra i dati, l’indagine riferisce che”il 70,8% dei giovani italiani lavorerebbe all’estero con una percentuale più elevata rispetto ai coetanei delle altre nazioni”.

Il Rapporto “punta l’attenzione in particolare su due tappe cruciali del processo di transizione alla vita adulta: l’autonomia dai genitori e la formazione di una propria famiglia. I dati – riporta la presentazione dell’indagine – mostrano come rispetto ad aspettative e progettualità i giovani italiani non si distinguano in modo rilevante rispetto ai coetanei degli altri Paesi europei, mentre più ampio che altrove è il divario tra ciò che vorrebbero fare e quello che riescono effettivamente a realizzare. Lavoro e situazione economica rappresentano, infatti, per oltre il 70% degli intervistati un elemento che ha pesato abbastanza o molto nell’impedire l’uscita dalla casa dei genitori”. La categoria più penalizzata è quella dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano. “Al ‘non’ studio e lavoro tendono ad associarsi anche altri ‘non’ – riferisce l’indagine – sul versante delle scelte di autonomia, di formazione di una famiglia, di partecipazione civica, di piena cittadinanza”.

“Se vogliamo ancora sperare in un futuro migliore non dobbiamo considerare i giovani come i ‘perdenti’ da proteggere in un mondo diverso dal passato, ma le risorse principali per contribuire a cambiare il mondo nella direzione auspicata”, dichiara Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica e curatore dell’indagine. Di fronte alle grandi trasformazioni – spiega Rosina – “è cruciale, anzi vitale, aiutare le nuove generazioni a produrre nuove mappe della realtà che muta e individuare i percorsi più promettenti per raggiungere obiettivi condivisi. Il rischio è altrimenti quello per i giovani di perdersi e per la collettività di impoverirsi e veder aumentare diseguaglianze generazionali e sociali”.