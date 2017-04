Portogallo: a Fatima la Plenaria dei vescovi. In agenda famiglia, catechesi e la prossima visita del Papa

La Conferenza episcopale portoghese (Cep) si riunisce a Fatima da oggi al 27 aprile per eleggere la propria presidenza e i direttori delle diverse commissioni che la compongono per il triennio 2017-2020. Nel corso della 191ª Assemblea plenaria, oltre a proseguire l’approfondimento della riflessione sull’esortazione apostolica “Amoris laetitia” di Papa Francesco, incentrata sulla famiglia, i vescovi hanno anche annunciato la redazione di una Lettera pastorale intitolata: “Catechesi: l’allegria dell’incontro con Gesù Cristo”, e di altri due documenti riguardanti, rispettivamente, la prevenzione degli incendi, e la Pastorale penitenziaria. Durante i lavori, saranno inoltre concordate le ultime disposizioni organizzative in vista dell’imminente celebrazione del “Centenario delle apparizioni”, e dell’attesa visita del Santo Padre a Fatima, prevista per il 12 e il 13 maggio. Secondo le deliberazioni statutarie approvate nel novembre 2010, il presidente e il vicepresidente dell’organismo vescovile cattolico dovranno essere eletti tra i 21 titolari delle diocesi territoriali e dell’Ordinariato militare.