Papa in Egitto: Sidrak (patriarca copto-cattolici),“il Papa è un amico e l’amico vero si vede nel momento del bisogno”

“Il Papa è un amico e l’amico vero si vede nel momento del bisogno”. Così Ibrahim Isaac Sidrak, patriarca della Chiesa copto-cattolica d’Egitto (circa 300mila fedeli su 12 milioni di cristiano-ortodossi), parla della visita imminente di Papa Francesco in Egitto (28 e 29 aprile). In un’intervista al Sir il patriarca tocca alcuni punti sensibili del viaggio che, spiega, viene a dire “al mondo che il nostro Paese pur attraversando un periodo difficile vuole pace e stabilità. Per questo merita di essere sostenuto”. Il pontefice, aggiunge, ribadirà alla comunità cattolica locale “che siamo parte integrante della Chiesa cattolica nel mondo. Non siamo un piccolo gregge. È tempo di parlare più di presenza che di minoranza”. Non meno importante è per il patriarca la necessità del dialogo con l’Islam. “Come cristiani non abbiamo scelta”. “Capita che negli incontri ufficiali, nei congressi, in occasioni di studio e di dialogo, non si dica tutto ciò che si pensa, facendo attenzione a non urtare l’interlocutore esprimendo rilievi alle diverse posizioni espresse. L’importante, tuttavia, è partecipare e dialogare”. Da qui la necessità di pregare perché “c’è una società che deve crescere e formarsi nel dialogo. Aspettare che la visita del Papa faccia miracoli o provochi un cambiamento immediato è difficile. Spero invece che la presenza del Papa rappresenti un punto possibile di cambiamento e di ri-partenza”. Non bastano “ottimi incontri e bei discorsi, la realtà ci chiede coraggio e molta cura”. Lo stesso che serve per affrontare un altro tipo di attacchi – oltre a quelli terroristici dello Stato Islamico – e che vengono dai “discorsi e dagli insegnamenti di religiosi e non. In diverse madrasse ci sono persone che per anni studiano da sole senza dialogare con nessuno. Per costoro confrontarsi con altre posizioni è uno shock”.