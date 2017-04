Papa in Egitto: card. Sandri, invito a pregare per il viaggio di Francesco

foto SIR/Marco Calvarese

Un invito a pregare per il prossimo viaggio apostolico in Egitto di Papa Francesco è stato lanciato dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, durante la messa celebrata sabato 22 aprile, nella Chiesa Collegiata di Santa Maria in Valle di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), per l’apertura della festa della Madonna del Suffragio. “Un viaggio apostolico – ha detto il prefetto – con gli importanti e attesi incontri cui avrò la gioia di partecipare con la comunità cattolica, quella copto ortodossa con Sua Santità Papa Tawadros, e con i fratelli di religione musulmana e in particolare lo Sheik di Al-Ahzar”. Dal cardinale Sandri anche il ricordo dei “figli e figlie dell’Oriente cristiano, che insieme ad altri credenti e fratelli in umanità soffrono e patiscono, per le guerre, le violenze, le persecuzioni e le povertà che il mondo sembra sempre dimenticare, in particolare in Siria, in Iraq, in Ucraina, in Etiopia, in Eritrea, tutti Paesi dai quali provengono molti dei profughi e dei rifugiati nella nostra stanca e vecchia Europa, come ha detto Papa Francesco”. Nel corso dell’omelia il porporato ha anche menzionato il centenario delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli a Fatima, dove il Pontefice sarà il 13 maggio. Dopo la messa il cardinale ha assistito al rito della “discesa” del simulacro della Vergine dalla nicchia sopra l’altare a quella processionale posta nel presbiterio, e ha impartito la benedizione.