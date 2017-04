Papa Francesco: a Regina Coeli, “annunciare il perdono” è il primo compito della Chiesa

“Nel Giubileo dell’Anno 2000, san Giovanni Paolo II ha stabilito che questa domenica sia dedicata alla Divina Misericordia. È vero, è stata una bella intuizione: è stato lo Spirito Santo a ispirarlo in questo. Da pochi mesi abbiamo concluso il Giubileo straordinario della Misericordia e questa domenica ci invita a riprendere con forza la grazia che proviene dalla misericordia di Dio”. Lo ha detto ieri Papa Francesco durante il Regina Coeli con i fedeli e i pellegrini in piazza San Pietro. “Gesù Risorto ha trasmesso alla sua Chiesa, come primo compito, la sua stessa missione di portare a tutti l’annuncio concreto del perdono. Questo è il primo compito: annunciare il perdono. Questo segno visibile della sua misericordia – ha aggiunto – porta con sé la pace del cuore e la gioia dell’incontro rinnovato con il Signore”.