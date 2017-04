Papa Francesco a Barbiana: card. Betori, “non nascondiamo tensioni, incomprensioni e sofferenze nel cammino di don Milani a Firenze”

Nel videomessaggio inviato ieri dal Papa ai partecipanti alla presentazione dell’Opera omnia di Don Lorenzo Milani nell’ambito della prima edizione della nuova Fiera dell’editoria italiana Tempo di libri, “il Papa non nasconde che ci sono state tensioni, incomprensioni, sofferenze nel cammino di don Milani nella Chiesa fiorentina”. Lo ricorda il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, in un’intervista realizzata da Radio Toscana e rilanciata dal Sir, in seguito all’annuncio della visita di Papa Francesco il prossimo 20 giugno a Barbiana. La visita, allora, spiega il porporato, “non è passare un tratto di spugna, cancellare il passato, ma, al contrario, significa proprio cercare di capirlo, per individuare dove hanno origine quelle incomprensioni, per fare in modo che non si ripetano” con altri.