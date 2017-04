Papa Francesco a Barbiana: card. Betori, “don Milani, insieme con don Mazzolari, un esempio per i parroci”

“Papa Francesco ha una grande considerazione per la memoria di don Lorenzo Milani, per la sua figura, per quello che egli ha rappresentato e che ancora può rappresentare per la Chiesa di oggi”. Lo afferma il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, in un’intervista realizzata da Radio Toscana e rilanciata dal Sir, in seguito all’annuncio della visita di Papa Francesco il prossimo 20 giugno a Barbiana. “Nel dialogo che ho avuto con il Santo Padre – svela il porporato – avevamo prospettato diversi modi con cui si poteva fare un ricordo di don Lorenzo Milani, nei cinquant’anni della morte. Che si dovesse fare un ricordo significativo era chiaro e ho subito capito che il Santo Padre era pronto a venire incontro al mio desiderio della sua presenza fisica sulla tomba di don Milani. Una volta stabilita la visita, abbiamo pensato a una forma privata”.

Per il card. Betori il fatto che Papa Francesco nello stesso giorni vada anche a Bozzolo, “per commemorare un altro grande prete italiano della seconda metà del secolo scorso, don Primo Mazzolari”, mostra come “il Papa voglia dire la grandezza del sacerdozio, dell’esser preti e dell’esser parroci in modo particolare. Credo che sia un riconoscimento che il Pontefice voglia dare ai preti e ai parroci, indicando loro due testimonianze alte del modo di stare del parroco accanto alla propria gente, ascoltandola, accompagnandola e sostenendola”.