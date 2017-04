Papa Francesco: il 20 giugno a Bozzolo sulla tomba di Mazzolari. Mons. Napolioni, “da don Primo testimonianza profetica”

A conclusione dell’Eucaristia celebrata a Bozzolo ieri, domenica 23 aprile, presieduta dal card. Gualtiero Bassetti in occasione del 58° anniversario della morte di don Primo Mazzolari, il vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni “ha annunciato che il Santo Padre Francesco ha espresso il desiderio di recarsi in forma riservata e non ufficiale a pregare presso la tomba di don Mazzolari, nella chiesa parrocchiale di Bozzolo”. Lo conferma una nota della curia diocesana, specificando che la visita è prevista nella mattinata di martedì 20 giugno. Mons. Napolioni “ha espresso la gioia sua personale e dell’intera comunità diocesana per l’annuncio inatteso, sottolineando come la visita che il Papa ha deciso di compiere nella nostra Chiesa particolare ancora una volta confermi la speciale sintonia di pensiero e di cuore con la testimonianza profetica di questo nostro sacerdote, ancora oggi parola eloquente per tutta la Chiesa”. Ulteriori dettagli della visita, “che conserva comunque un carattere riservato”, saranno diffusi nei prossimi giorni.