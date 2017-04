Ong e salvataggi migranti: mons. Perego (Migrantes), “fare chiarezza” e non “polemiche strumentali”

“Fare chiarezza se ci sono dei dubbi” e non “polemiche strumentali”: questo l’invito di monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes, in merito alle indagini della procura di Catania sulle Ong che salvano i migranti in mare con le navi. “Se ci sono dei dubbi è necessario fare chiarezza – afferma al Sir mons. Perego -, proprio per salvaguardare il lavoro di tutte le Ong e per la dignità dei richiedenti asilo e rifugiati”. Ciò su cui “non bisogna togliere l’attenzione – precisa – è che finché non si creeranno canali legali di ingresso” l’opinione pubblica farà “l’equazione più grave”, cioè che “viaggi e tratta delle persone stanno finanziando il terrorismo e la morte in Europa”. Mons. Perego auspica che “le indagini non diventino strumentali e non distraggano l’attenzione dal problema vero, che è salvaguardare le vite di tanti richiedenti asilo e rifugiati”. A proposito delle polemiche politiche il direttore della Migrantes dice che “l’ipocrisia e la vergogna, come ha detto Papa Francesco recentemente, è di chi strumentalizza tutto ciò per non salvaguardare un diritto fondamentale in democrazia e soprattutto le vite umane, perché stanno morendo sempre più donne, uomini e bambini durante il viaggio e non solo nel Mediterraneo”. “Non è altro che una polemica strumentale per portare lontano dall’impegno vero che dovrebbe essere di tutti i Paesi europei e i cittadini di fronte – sottolinea -, di fronte a un dramma che sta crescendo e chiede più accoglienza, più Europa aperta, più capacità di fare un salto di qualità: organizzare canali umanitari e ricollocamento dei migranti nel contesto europeo, per dare un segnale di responsabilità”.