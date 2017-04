Ong e salvataggi in mare: Forti (Caritas), “polemica sterile, salgano sulle navi e verifichino”

Un invito a chi mette dubbi sull’operato delle Ong che con le navi salvano migranti in mare: “Perché non vi imbarcate sulle navi e verificate direttamente il loro operato? Altrimenti si fa solo una polemica sterile e senza prove”. È la proposta, espressa al Sir, da Oliviero Forti, responsabile dell’area internazionale di Caritas italiana. “La polemica è fatta da chi non prospetta alcuna soluzione per salvare vite in mare – fa notare -. Ad oggi non è stata proposta alcuna alternativa credibile per evitare che questa gente muoia in mare, perché sappiamo che comunque continueranno a imbarcarsi”. “Chi pone dubbi pesanti sull’operato di queste Ong – afferma Forti – dovrebbe per primo salire sulle navi oggetto di queste presunte indagini e verificare direttamente l’operato. Credo che tutte le Ong sarebbero ben disposte ad accoglierli. Così sgombreremmo il campo da ogni dubbio e la polemica sarebbe meno sterile di come è stata finora”. A proposito delle indagini Forti osserva: “Se c’è un valore giudiziario se ne tireranno le conseguenze, ma ad oggi nessuno sa niente. Ci sono solo dichiarazioni presunte e dubbi, ma non ci sono prove. In questo modo si rischia di rovinare l’operato di tanta gente che sta lavorando in mare”. A fronte di tutto ciò, conclude, “noi continueremo a sostenere che per noi è prioritario salvare vite in mare. Se ci saranno responsabilità andranno accertate ma ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro. Quindi la cosa migliore è che salgano su queste navi, dopo di che se ne discuterà”.