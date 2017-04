Migrazioni: Csa-Cnv-Fvp, gli italiani non sono contrari all’arrivo di richiedenti asilo, ma chiedono che il fenomeno sia governato

Gli italiani non sono in maggioranza contrari all’immigrazione e in particolare all’arrivo di richiedenti asilo, ma chiedono che il fenomeno sia governato di più e meglio. È quanto emerge da un’indagine realizzata da Csa (Centro di statistica aziendale), in collaborazione con il Centro nazionale per il volontariato (Cnv) e la Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) i cui dati sono stati illustrati venerdì scorso, 21 aprile, a Montecitorio nel corso del convegno “La normalità delle migrazioni”, organizzato da Cnv e Fvp come tappa di avvicinamento al festival italiano del volontariato che si terrà a Lucca dal 12 al 14 maggio. L’indagine di opinione, svolta su un campione di 2255 italiani, racconta il difficile e contraddittorio rapporto fra gli italiani e l’immigrazione. A essere bocciata senza appello è l’Unione europea: secondo l’84% degli italiani, l’Ue non ha fatto abbastanza per aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza immigrazione. Ma anche il nostro Paese non sta affrontando correttamente la questione a parere del 70% degli intervistati. L’indagine ha anche domandato cosa dovrebbe essere fatto per gestire i flussi: il 27,9% pensa che si debbano chiudere le frontiere anche con le maniere forti, ma quasi il 70% è favorevole ad una diversa accoglienza: “Vogliamo affrontare seriamente questo tema – ha spiegato il presidente del Cnv, Edoardo Patriarca -. È un fenomeno strutturale che ci coinvolgerà nei prossimi anni e decenni. Vogliamo pensare alle migrazioni non solo come un problema, ma anche come opportunità”.