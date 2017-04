Giubileo Rinnovamento carismatico: Moran (presidente Iccrs), “il Papa ci ha chiesto che sia il più inclusivo possibile”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “Il Papa ci ha chiesto di pensare ad un Giubileo che sia il più inclusivo possibile pregandoci di tenere i costi bassi perché possa esservi il maggior numero di persone possibile”. Lo ha affermato oggi Michelle Moran, presidente dell’International Catholic charismatic renewal services (Iccrs), nel corso della conferenza stampa in cui a Rimini è stato presentato, nell’ambito della 40ª Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, il Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico mondiale, che si terrà a Roma dal 31 maggio al 4 giugno. Saranno 5 giorni caratterizzati da “un programma flessibile”, ha spiegato Moran, “che prenderà il via con l’udienza generale del mercoledì che il Santo Padre terrà in piazza san Pietro”. Poi ci saranno “alcuni momenti specifici che rifletteranno le peculiarità del Rinnovamento carismatico”: in diversi luoghi, simultaneamente, si svolgeranno un simposio teologico, un seminario sulla famiglia, incontri per giovani e per sacerdoti, oltreché laboratori su differenti temi. “Nelle piazze principali della città si svolgeranno momenti di evangelizzazione e in alcuni di essi i protagonisti saranno i giovani”, ha aggiunto Moran, evidenziando che “ogni giorno vivremo un momento eucaristico insieme nelle principali basiliche romane”. Sabato 3, di pomeriggio il trasferimento al Circo Massimo per gli incontri con il Papa. “Ogni evento sarà frutto di collaborazione tra le diverse realtà”, ha assicurato la presidente dell’Iccrs, sottolineando che “il Papa dà una grande importanza al tema dell’unità e membri di altre Chiese saranno con noi, come ha lui stesso richiesto”.