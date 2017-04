Giubileo Rinnovamento carismatico: Martinez (presidente RnS), “grati di poter ospitare l’evento. Papa Francesco è direttamente coinvolto nell’organizzazione”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “Siamo grati di poter ospitare e accompagnare il Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico mondiale. Dal resto del mondo sono già 15mila le persone che si sono iscritte”. Lo ha affermato questa mattina Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), nel corso della conferenza stampa in cui a Rimini è stato presentato, nell’ambito della 40ª Convocazione nazionale, il Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico mondiale che si terrà a Roma dal 31 maggio al 4 giugno. Proprio oggi parte la campagna di informazione in Italia per l’evento giubilare. “Fu Papa Francesco, nel 2014 allo Stadio Olimpico, a dirci che ci aspetta a Roma per il Giubileo”, ha ricordato Martinez, sottolineando che “sarà un momento in cui esprimeremo gratitudine a Dio per questi anni e per l’unità che il Rinnovamento carismatico cattolico ha conservato pur nelle sue differenze”. “Questo – ha osservato il presidente di RnS – è un cavallo di battaglia di Papa Francesco che ci dice che il nostro carisma è un’armonia che riconcilia tutte le differenze”. “Spesso ci rappresentano come una famiglia frantumata o divisa: non è vero”. Rispetto ai possibili problemi legati alla sicurezza – gli incontri con il Papa saranno al Circo Massimo – Martinez ha scherzato: “Non credo che Papa Francesco ci voglia lì per farci diventare i primi martiri carismatici”. “Piazza San Pietro si sarebbe prestata meglio all’organizzazione”, ha aggiunto, riconoscendo come “siamo consapevoli che siamo maggiormente esposti. Il Papa non solo ha voluto che ci spostassimo al Circo Massimo, ma sta coinvolgendosi direttamente nell’organizzazione dell’evento”.