Giubileo Rinnovamento carismatico: Barbosa (Catholic fraternity), “Papa Francesco conosce le difficoltà ma anche il dono che noi siamo per la Chiesa”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “Dopo 50 anni di vita il Rinnovamento carismatico merita una grande festa”. Lo ha affermato oggi il brasiliano Gilberto Gomes Barbosa, presidente della Catholic fraternity (Cf), nel corso della conferenza stampa in cui a Rimini è stato presentato, nell’ambito della 40ª Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, il Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico mondiale, che si terrà a Roma dal 31 maggio al 4 giugno. “Siamo un dono per la Chiesa, ma abbiamo anche affrontato tante difficoltà per arrivare qui ed essere quello che siamo diventati”, ha riconosciuto Barbosa, sottolineando che “siamo ansiosi di celebrare questa festa giubilare”. Per il presidente di Cf, “Papa Francesco si identifica moltissimo con questo movimento, anche perché già in Argentina ha conosciuto molto bene il Rinnovamento carismatico”. “Da lui è partito nel 2014 l’invito per questa grande festa”, ha proseguito Barbosa, rilevando che “il Papa ha già detto che in questi 50 anni tante cose sono cambiate nella Chiesa. E questo grazie anche al contributo del Rinnovamento carismatico”. Secondo Barbosa, “Papa Francesco conosce molto bene le difficoltà del movimento ma anche il dono che noi siamo per la Chiesa”. Parlando in precedenza ai 13mila partecipanti alla 40ª Convocazione nazionale, il presidente di Cf ha affermato che “dobbiamo celebrare bene la nostra storia. Dal Brasile saremo più di 4mila presone, nonostante tutte le difficoltà economiche che affrontiamo nel Paese”. “Venite tutti a Roma, perché la festa è nostra”, ha concluso Barbosa.