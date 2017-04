Gabriele Del Grande: Amnesty, “contenti e sollevati” ma “altri 100 giornalisti in carcere”

A nome degli oltre 300 delegati riuniti nell’Assemblea generale in corso a Palermo, il presidente di Amnesty international Italia Antonio Marchesi ha espresso “grande soddisfazione” per il rilascio di Gabriele Del Grande, il giornalista arrestato in Turchia il 9 aprile. “Siamo contenti e sollevati per questa bella notizia. La grande mobilitazione della società civile e le pressioni diplomatiche del governo italiano nei confronti delle autorità turche hanno posto rimedio a due settimane di violazione dei diritti fondamentali di Gabriele Del Grande, che tuttora non conosce le ragioni per cui era stato arrestato”, ha dichiarato Marchesi. “Auspichiamo che, se vorrà, Gabriele possa continuare a svolgere le sue ricerche in Turchia e altrove, come è suo pieno diritto. Speriamo, inoltre, che la sua vicenda contribuisca a porre maggiore attenzione nei confronti della situazione dei diritti umani, e soprattutto della violazione della libertà d’informazione in un Paese nel quale oltre 100 giornalisti sono in carcere a causa della loro attività”, ha concluso Marchesi.