Elezioni Francia: sondaggio “La Croix”, il 44% dei cattolici praticanti ha votato per François Fillon

Come nel 2012, il voto dei cattolici praticanti regolari (quelli che vanno a messa almeno una volta alla settimana) è andato in maniera accentuata verso la destra e così François Fillon ha raccolto ieri il 44% delle preferenze elettorali. E’ quanto emerge da un sondaggio che verrà pubblicato domani dal quotidiano cattolico “La Croix” ed è stato anticipato al Sir dal suo direttore Guillaum Goubert. Emmanuel Macron e Marin Le Pen hanno invece ottenuto ciascuno il 16% dei voti dell’elettorato cattolico. Segno – fa notare il direttore Goubert – che “la penetrazione del Front National nei cattolici praticanti è inferiore alla media nazionale. Ci sono stati sondaggi pubblicati alcuni mesi fa che dicevano che i cattolici praticanti votavano per il Front National con la stessa percentuale degli altri francesi. Il nostro sondaggio dimostra invece che la proporzione è di 3 punti inferiori alla media francese”. I cattolici praticanti francesi hanno votato Fillon – spiega Goubert – perché tradizionalmente “sono piuttosto conservatori. Hanno votato per Sarkozy alle ultime presidenziali ed è dunque una tradizione abbastanza antica quella di essere più a destra rispetto al generale orientamento francese. Ma in questa elezione il fattore del dopo-Manif pour tous ha giocato un ruolo importante e le posizioni di Fillon sulle questioni relative al matrimonio, alla procreazione assistita, alla GPA, sono abbastanza vicine all’elettorato cattolico della Manif. Invece Marine Le Pen ha fatto dichiarazioni abbastanza controversie sull’aborto che le hanno sicuramente tolto la simpatia dell’elettorato cattolico. A questo poi si aggiungono le sue dichiarazioni sugli stranieri e sull’accoglienza verso le quali è difficile per un cattolico concordare”. Interessante infine la presa di posizione dei vescovi francesi contenuta in una nota diffusa ieri sera dal segretario generale mons. Ribadeau Dumas. “E’ una posizione chiara – commenta il direttore de La Croix -. Se la leggiamo con attenzione, sarà difficile pensare che i cattolici votino per la Le Pen”.