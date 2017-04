Ecumenismo: il patriarca Bartolomeo oggi in visita al Consiglio mondiale delle Chiese in Svizzera

Il Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) accoglierà oggi il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, nella sua sede a Ginevra, in Svizzera. Il Patriarca – si legge in una nota diffusa questa mattina dal Wcc – parlerà del ​​Santo e il Grande Concilio della Chiesa ortodossa che si è tenuto a Creta lo scorso anno a giugno, del movimento ecumenico, della protezione dell’ambiente e della protezione dei bambini. Il patriarca Bartolomeo è in visita ufficiale in Svizzera in occasione del 25° anniversario della sua intronizzazione come patriarca ecumenico e dei 50 anni del Centro ortodosso del Patriarcato ecumenico di Chambésy. In questi giorni di visita, il Patriarca terrà anche una conferenza all’Università di Friburgo e andrà in pellegrinaggio alla Comunità di Taizé.