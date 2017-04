Diocesi: Siracusa, corso “Il malato al centro”. Nuovo appuntamento sul sostegno alle famiglie

“Il malato al centro”: prosegue il corso diocesano con un nuovo appuntamento mercoledì 26 aprile, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, presso il salone “Giovanni Paolo II” del Centro convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Si tratta del terzo incontro del percorso organizzato dall’ufficio per la Pastorale della salute dell’arcidiocesi di Siracusa in sinergia con l’Asp. Dopo aver trattato i temi “Curare l’ammalato: una responsabilità di tutti” e “Ogni malato è simbolo dell’umanità sofferente”, l’incontro del 26 aprile porrà l’attenzione sul malato e la sua famiglia. Concita Catalano modererà l’incontro che sarà tenuto dai relatori padre Gabriele Falzone, Enrico Valvo e Mariella Bianca, riguardo alla tematica specifica che sarà trattata: “Vicinanza all’ammalato e ai suoi familiari. Per un sostegno psichico-spirituale-sanitario”.