Diocesi: Monreale, mercoledì si apre l’anno giubilare del duomo

Sarà il card. Angelo Bagnasco ad aprire mercoledì prossimo l’anno giubilare del duomo di Monreale, in occasione del 750° anniversario della sua dedicazione alla Madonna. Il presidente della Conferenza episcopale italiana presiederà la celebrazione eucaristica, alle 18. Al suo fianco ci sarà l’arcivescovo di Monreale mons. Michele Pennisi: “Quest’anno è un’occasione per meditare sul ruolo della cattedrale all’interno della chiesa locale – spiega Pennisi -. Così abbiamo pensato che il presidente della Cei, che rappresenta tutto l’episcopato italiano, fosse la persona più autorevole per aiutarci a riflettere su questo tema”. Durante quest’anno sono in programma diverse iniziative liturgiche, storiche e culturali, fra cui anche una mostra e un convegno sulle origini dell’arcidiocesi di Monreale. Mons. Pennisi ha chiesto e ottenuto da Papa Francesco il dono dell’indulgenza plenaria per tutti coloro che, con le dovute disposizioni ecclesiastiche, si recheranno in pellegrinaggio nel duomo normanno.