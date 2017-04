Diocesi: Matera-Irsina, venerdì 28 aprile una veglia di preghiera per la festa del lavoro

“Lavoro: bene comune”. Su questo tema a Matera sono convocati giovani, imprenditori, maestranze, operai, impiegati, professionisti, disoccupati, sindacati, comunità cristiane per una veglia di preghiera in prossimità del 1° maggio, festa di san Giuseppe lavoratore, giornata tradizionalmente dedicata al mondo del lavoro. Venerdì 28 aprile, alle ore 20,30, l’appuntamento, promosso dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Matera-Irsina, è presso la Cooperativa La Traccia, in via Fiorentini 10, nei Sassi. “Significativa la scelta del luogo dove si svolgerà la veglia, presso la sede di una cooperativa che opera nella Città e nel territorio da oltre 30 anni e che ha fatto dell’innovazione la carta vincente per superare la crisi ancora in atto; impresa che ha scelto di collocare i propri uffici in un Vicinato nel cuore dei Sassi”, si legge in una nota della diocesi. “Vogliamo celebrare la speranza – prosegue la nota -, in vista della 48ª settimana sociale dei cattolici italiani ‘Il lavoro che vogliamo libero, creativo, partecipativo e solidale’ che si volgerà a Cagliari, tutta incentrata sul lavoro e sulle buone prassi di aziende che funzionano”. Nel corso della veglia, csi alterneranno momenti di preghiera, testimonianze e la Parola dell’arcivescovo, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.