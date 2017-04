Diocesi: 25 aprile a Nomadelfia, meeting dei giovani di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello

Con la domenica delle Palme si è aperto nella Chiesa il percorso verso il Sinodo dei giovani. La diocesi di Grosseto assieme a quella di Pitigliano-Sovana-Orbetello, attraverso gli uffici di pastorale giovanile, offriranno ai giovani un pomeriggio di incontro e di festa, il 25 aprile, attraverso la nuova iniziativa “La Bellezza della comunione”, un vero e proprio meeting dei giovani. L’appuntamento è a Nomadelfia. “La mattina – spiega una nota – sarà un momento proprio della diocesi di Grosseto, dedicato alla presentazione del GrEst 2017 proposto ed elaborato dalla consulta diocesana di pastorale giovanile”. “Alla mattinata – spiega don Stefano Papini, responsabile della pastorale giovanile diocesana – sono invitati gli animatori delle parrocchie interessate a conoscere questa proposta, sia che abbiano già vissuto l’esperienza dei GrEst o che vogliano informarsi/provare per la prima volta”. Al pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, l’invito si allarga a tutti i giovani della diocesi di Grosseto e della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

Dalle 14.30, dopo un gioco, i giovani – suddivisi in ragazzi delle superiori e giovani universitari – incontreranno, in apposite tende allestite, alcuni testimoni del nostro tempo, a partire da don Luigi Maria Epicoco, giovane sacerdote della diocesi de L’Aquila, teologo, docente di Filosofia alla Pontificia università Lateranense, scrittore e parroco della parrocchia universitaria san Giuseppe artigiano a L’Aquila. I ragazzi avranno anche l’opportunità di incontrare una giovane coppia di sposi, i vicentini Giuseppe Signorin e Anita Baldisserotto, che insieme hanno dato vita alla band “Mienmiuaif”, con cui cantano “la bellezza e l’azzardo” di far famiglia oggi. E poi, ancora, le giovani religiose del monastero “Janua Coeli” di Sorano e i volontari dell’Unitalsi, che racconteranno l’esperienza di Loreto Giovani, “ma soprattutto la loro esperienza di servizio con la normalità della sofferenza”. Alla giornata saranno presenti i vescovi di Grosseto, padre Rodolfo Cetoloni, e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, padre Giovanni Roncari.