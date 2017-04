Congresso internazionale Azione cattolica: il 27 aprile una famiglia di Betlemme insegnerà al Papa il segno della croce in arabo

Una famiglia di Betlemme insegnerà a Papa Francesco a fare il segno della croce in arabo il giorno prima della partenza per il viaggio in Egitto. “Così il Papa sarà più preparato per la sua visita”, affermano i bambini Antonio e Lea, che con i loro genitori Vincenzo e Carol Bellomo, rappresentanti della Terra Santa, parteciperanno al II congresso internazionale sull’Azione cattolica in programma il 27 aprile nell’Aula del Sinodo in Vaticano, per iniziativa del Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) e dell’Azione cattolica italiana in collaborazione con il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Al congresso, “Azione cattolica è missione, con tutti e per tutti”, è previsto un intervento del Pontefice su natura e missione di Ac. La famiglia Bellomo, insieme ad alcuni laici dell’Azione cattolica di Lampedusa e del Centrafrica – anticipa al Sir Emilio Inzaurraga, coordinatore del segretariato Fiac – “darà una breve testimonianza prima del discorso del Santo Padre previsto alle 11.30”. “Alla vigilia del suo delicato e complesso viaggio in Egitto – dichiara Inzaurraga – gli esprimeremo inoltre l’affetto filiale che l’Azione cattolica ha nei suoi confronti e gli confermeremo il nostro impegno ad assumere come guida i tre grandi documenti del suo pontificato: Evangelii gaudium (la nostra ‘magna charta’), Laudato si’ e Amoris laetitia”. Oltre 300, da 52 Paesi del mondo, i partecipanti al Congresso. L’incontro s’inserisce nel quadro degli appuntamenti per la celebrazione dei 150 anni di fondazione dell’Azione cattolica italiana, che prenderà il via, il 30 aprile, con una festa in piazza San Pietro con il Papa. Negli stessi giorni avranno luogo la VII Assemblea ordinaria del Fiac (28 aprile) e la XVI Assemblea nazionale dell’Azione cattolica italiana (28 aprile-1° maggio).