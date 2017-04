Card. Attilio Nicora: mons. Sorrentino (Assisi), ha svolto “con competenza e sensibilità” il compito di legato pontificio

Il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, ricorda in una nota il card. Attilio Nicora, legato pontificio per le due basiliche papali di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, deceduto sabato sera in una clinica romana. Raccomandando l’anima del porporato alla preghiera della comunità diocesana, “ed in particolare delle comunità francescane che servono le due basiliche papali”, mons. Sorrentino sottolinea il “debito di affetto” della diocesi “verso di lui”. Nel ricordare che il Motu Proprio Totius Orbis (9 novembre 2005) di Benedetto XVI ha ricondotto le due basiliche alla giurisdizione del vescovo diocesano, Sorrentino spiega che “pur in questo nuovo assetto unitario, il Motu Proprio prevede che un cardinale legato sia dato alle due Basiliche, con una funzione morale di testimonianza e di promozione dei particolari vincoli che legano le due basiliche alla Santa Sede”. Missione finora svolta dal card. Nicora “con la competenza e la sensibilità che lo caratterizzavano, esprimendo una capacità di presenza discreta e signorile, che è stata di vivo incoraggiamento al cammino di unificazione pastorale che il Motu Proprio di Benedetto XVI si riprometteva”. “Dobbiamo pertanto – conclude il presule – al card. Nicora molta gratitudine, per aver accompagnato questo processo ecclesiale e pastorale”.