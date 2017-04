Card. Attilio Nicora: il ricordo delle comunità francescane, “pastore e guida premurosa e attenta”

“Il cardinale è stato per noi un pastore e una guida sempre premurosa e attenta alla vita e alla spiritualità delle due basiliche, mantenendo vivo quel rapporto tra la fede petrina e i luoghi custodi delle spoglie e della memoria di Francesco d’Assisi”. Così i custodi padre Mauro Gambetti e padre Rosario Gugliotta, insieme alle rispettive comunità francescane della basilica di san Francesco e di santa Maria degli Angeli, ricordano il cardinale Attilio Nicora, legato pontificio per le due basiliche, deceduto sabato sera, all’età di 80 anni, nella clinica Pio XI di Roma, dove era ricoverato.

Le comunità francescane, informa una nota diffusa ieri dalla sala stampa del Sacro Convento di Assisi, si ritroveranno venerdì 28 aprile, alle ore 18, nella Basilica inferiore, e sabato 29 aprile, alle ore 18, alla Porziuncola per la celebrazione eucaristica in suffragio del cardinale Nicora. Intanto “affidano la sua anima benedetta al Signore della Misericordia”.