Avvenire: i temi della prima pagina di domani 25 aprile. Voto in Francia, Ong e salvataggi in mare, Papa a Barbiana e Bozzolo

“Avvenire” dedica la sua apertura al voto francese, proiettandosi sul secondo turno delle presidenziali, che vedranno la sfida tra due outsider. Nel suo commento, Vittorio E. Parsi, politologo dell’Università Cattolica, scrive: “Alla fine sarà dunque Macron contro Le Pen: il derby presidenziale più pronosticato, dal quale praticamente la totalità degli osservatori si attende una vittoria a valanga del giovane ex banchiere Rothschild, che valga come definitiva investitura popolare. Ma sarà davvero così? E che presidente sarà Macron, qualora venisse eletto? Molto dipenderà dal risultato di altre elezioni: quelle legislative francesi, certo, ma ancor di più quelle parlamentari tedesche. Se dovesse vincere Frau Merkel, Macron inclinerà verso la conservazione. Se invece prevalesse Schulz, allora il giovane leader francese potrà assecondare le speranze di (auto)riforma dell’Europa: qualcosa di sempre più urgente e necessario ma sempre di là da venire”.

L’editoriale è del direttore Marco Tarquinio, che affronta il tema delle Ong coinvolte nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo e che sono messe sotto accusa da alcune forze politiche. Accuse che non sono provate e nascondono il grande sforzo umanitario che il volontariato internazionale profonde con generosità.

Una grande fotocronaca annuncia poi il viaggio che Papa Francesco compirà per ricordare don Mazzolari e don Milani: ad accompagnare le cronache, interviste ai cardinali Bassetti e Betori. Al centro della prima pagina, il caso Alitalia, con il referendum che rischia di affondare la compagnia aerea. Infine, un richiamo per la liberazione in Turchia del reporter Gabriele Del Grande.