Austria: Caritas Vienna, coinvolti 12mila volontari. Bilancio dell’attività diocesana

Sono sempre di più i volontari coinvolti nelle attività della Caritas di Vienna: lo ha riferito all’agenzia di stampa della Chiesa austriaca, Kathpress, il segretario Klaus Schwertner. “Attualmente presso la Caritas dell’arcidiocesi ogni giorno 12.213 persone sono al fianco di chi ha bisogno”, ha detto Schwertner, secondo il quale è costante l’attrattiva dell’impegno come volontario: solo nel 2016 sono stati 1.160 i nuovi membri che si sono messi a disposizione delle attività di volontariato: “Sono sempre di più coloro che sono impegnati con il loro prossimo”, conferma il segretario che ha presentato i numeri dell’impegno attuale della Caritas della capitale. Più di 1.000 sono i volontari coinvolti nel progetto rivolto ai richiedenti asilo “cibo e orientamento”, 240 persone sono inserite nel personale degli hospice mobili di Vienna e della Bassa Austria mentre 180 formano i gruppi attivi nei centri di socializzazione e per l’introduzione alla lingua tedesca. Il resto dei volontari gestisce i centri di prima accoglienza, per assistenza agli anziani, ai minori e ai malati, oltre ai vari punti per i senza fissa dimora e le mense. Schwertner ha comunicato che la Caritas è alla ricerca di volontari per le persone con demenza, come autisti di pullmini, e come sostegno per bambini provenienti da famiglie svantaggiate e persone con disabilità.