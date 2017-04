40ª Convocazione RnS: padre Jaramillo Cuartas, “la Chiesa è casa, ospedale e scuola di misericordia”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “La Chiesa è casa, ospedale e scuola di misericordia”. Lo ha affermato ieri mattina padre Diego Jaramillo Cuartas, predicatore e anziano del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), intervenendo alla 40ª Convocazione nazionale che si svolge in questi giorni a Rimini. “Nella Chiesa non dev’esserci altro che amore se noi siamo pieni di Spirito Santo”, ha osservato padre Jaramillo, aggiungendo che “chiunque incontra la Chiesa deve trovare la salute integrale, nello spirito e nel corpo” e “noi dobbiamo essere testimoni della misericordia”. Nella domenica della Divina Misericordia, il sacerdote ha introdotto il momento dell’azione penitenziale con le confessioni personali. “Oggi stiamo celebrando una festa eterna: la misericordia di Dio per tutti noi”, ha proseguito, evidenziando che “qui a Rimini necessitiamo di una Pentecoste di perdono e misericordia per poter dire: ‘Gesù ti amo!'”. Perché “è facile chiedere a Dio benedizioni, o supplicarlo per il perdono della colpe o, ancora, lodarlo per tutte le cose che esistono”, ha rilevato, ma “amare e dire che si ama è qualcosa di così personale che preferiamo non farlo”. Padre Jaramillo ha parlato anche dell’opera sociale “Il minuto di Dio” che preside a Bogotà in Colombia. “Un sacerdote incominciò 62 anni fa con un minuto di evangelizzazione alla tv nazionale ogni sera – ha spiegato – e ancora oggi portiamo avanti il programma tv più antico del mondo”. “Grazie a questo, sono state costruite circa 120mila case, formiamo 150mila studenti dalle scuole materne all’università, gestiamo emittenti e librerie”. “Quello che fa Dio in un minuto – ha concluso – noi uomini non lo facciamo in tutta la vita”.