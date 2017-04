40ª Convocazione RnS: la testimonianza di due genitori che hanno perso la figlia, “ha accettato la volontà di Dio con caparbietà”

(dall’inviato Sir a Rimini) – “Dafne ha vinto la sua battaglia poiché ha accettato la volontà di Dio con caparbietà”. Lo hanno affermato ieri pomeriggio Giorgio e Rossana, portando la loro testimonianza nel corso della celebrazione eucaristica che ha concluso la seconda giornata della 40ª Convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) in corso a Rimini. La coppia ha avuto tre figli: il 21enne Leonardo, Dafne, nata 20 anni fa, e Martina, di 19 anni. “Dafne – ha raccontato Rossana – concluso l’esame di maturità, ha iniziato ad avere forti mal di testa. Ricoverata nel luglio scorso in neurologia, le è stato diagnosticato un tumore inoperabile al bulbo cerebrale”. “Piena di progetti, sogni e speranze per la sua vita e per quella del suo ragazzo”, Dafne ha iniziato in quel momento “il suo Calvario”. Seppur “a letto, costretta a due sole posizioni”, senza essere “in grado né di cambiare la posizione delle gambe né di girarsi da sola”, ha proseguito la madre, “non l’abbiamo mai sentita lamentarsi”. “Anche le infermiere – ha aggiunto – testimoniano che Dafne non ha mai perso la pazienza, né ha mai trattato male qualcuna di loro”. Dafne “all’inizio della malattia, con alcuni fratelli del gruppo di RnS, in preghiera, allo Spirito Santo ha chiesto il dono della fortezza per poter affrontare con coraggio e senza abbattersi quanto la vita le stava offrendo”. “Aveva piacere, anzi sollecitava lei che le visite potessero concludersi con un momento di preghiera e voleva i nostri canti”. “Giovedì 9 marzo, Dafne è tornata nelle braccia del Padre. Il funerale – ha confermato Rossana – è stata una festa nuziale, la certezza che Dafne è viva in Dio trapelava dalla gioia dei nostri canti”.