Terra Santa: Roma, il 4 maggio si presenta la nuova “Guida francescana per pellegrini e viaggiatori”

Ottocento pagine che raccontano la storia, la religione, l’arte e l’archeologia della Terra Santa. Trentadue pagine a colori con le mappe delle principali città e dei siti archeologici più significativi. Più di 200 luoghi descritti in maniera dettagliata, con gli orari di apertura e tutte le informazioni utili per i turisti. Puntuali riferimenti biblici per ogni località, con oltre 180 brani riportati integralmente. Sono alcuni numeri della nuova “Guida francescana per pellegrini e viaggiatori”, dedicata a chi vuole scoprire Israele, Palestina, Giordania e Sinai. Un volume unico, la più completa guida di Terra Santa mai realizzata, curata da fra Heinrich Fürst e fra Gregor Geiger. “Le peculiarità di questa guida sono molte – scrive, nella prefazione, fra Francesco Patton, custode di Terra Santa –. Anzitutto ci fa percorrere le strade della Terra Santa con la Bibbia in mano e ritroviamo località piccole e grandi che hanno fatto da cornice alla storia della Salvezza, da Abramo fino alla predicazione dei primi discepoli di Gesù”. Una guida francescana non solo perché scritta da due frati minori e perché assunta dalla Custodia di Terra Santa come strumento di riferimento, ma soprattutto “per quello spirito di devozione alla terra di Gesù che fu anzitutto di Francesco d’Assisi”, sottolinea fra Patton.

A presentare a Roma la Guida il 4 maggio, alle ore 17.30, presso la Stanza delle Statue, Delegazione di Terra Santa (Via Matteo Boiardo 16), ci sarà fra Gregor Geiger, docente di Ebraico biblico e lingue semitiche (Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme), curatore dell’opera, fra Claudio G. Bottini, biblista, decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, e mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme. A fare gli onori di casa fra Giuseppe Ferrari, delegato del padre custode per l’Italia, presidente della Fondazione Terra Santa. Info: www.pellegrinaggicustodia.it