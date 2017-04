Televisione: Tv2000, dal 23 aprile in onda il kolossal statunitense “A.D. La Bibbia continua”

Da domenica 23 aprile, Tv2000 dedicherà sei serate al kolossal storico-religioso statunitense “A.D. La Bibbia continua”. Per ogni appuntamento, con inizio alle 21.20, saranno mandate in onda due puntate della serie ideata e diretta da Roma Downey e Mark Burnett per la Nbc. “La trama – si legge in una nota – è ispirata agli Atti degli Apostoli e alle Lettere di Paolo e racconta le vicende dei primi cristiani”. “Dopo la crocifissione di Gesù, Pietro e i discepoli – prosegue la nota – sono cacciati dalle autorità del Tempio guidate dal sommo sacerdote Caifa e dai soldati romani per ordine del governatore Ponzio Pilato. Tra rivolte, oppressioni e persecuzioni, per il piccolo gruppo di apostoli ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, e la loro missione di diffondere la parola di Cristo nella regione e nel resto del mondo appare impossibile”. “Eppure – conclude la nota – questi uomini hanno speranza: lo straordinario miracolo della Risurrezione e la discesa dello Spirito Santo permette loro di ispirare sempre più persone con la testimonianza della vita di Gesù”. Ad interpretare Gesù è Juan Pablo Di Pace, Pietro è interpretato da Adam Levy, Caifa da Richard Coyle, Ponzio Pilato da Vincent Regan, Maria da Greta Scacchi, Maria Maddalena da Chipo Chung e Paolo da Emmet Scanlan.