Spiritualità: Us Acli Marche, riparte il progetto “Gli itinerari della fede”

Riparte da Cossignano il progetto “Gli itinerari della fede” promosso da Circolo Acli Oscar Romero e Unione sportiva Acli Marche, con la collaborazione della locale amministrazione comunale e dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto-Montalto-Ripatransone. Oggi, in occasione delle festività patronali, alle ore 15,45 con partenza da piazzale Europa è in programma la “Camminata per San Giorgio”. Si tratta di una camminata aperta a cittadini di ogni età che da un lato vogliono svolgere attività fisica, dall’altro festeggiare a loro modo il patrono San Giorgio e conoscere meglio Cossignano, “l’ombelico del piceno”. Per il 2017 sono in programma tanti appuntamenti di cui alcuni già fissati come il 4 giugno a Montedinove e il 10 giugno ad Ascoli. “L’esperienza del cammino – dicono i promotori della manifestazione – è comune a molte culture, in ogni tempo e luogo; essa è stata spesso associata a contesti religiosi o, comunque, di ricerca interiore. A prescindere dal credo religioso, l’uomo ha da sempre cercato di sviluppare la propria spiritualità, fin dall’alba dei tempi, ed il pellegrinaggio è una delle pratiche predilette: elevare il proprio spirito ad un livello superiore, che trascenda la materialità quotidiana, è la speranza che conduce molti ad intraprendere questo percorso. Tale obiettivo è agevolato sia dalla possibilità di concedersi del tempo per entrare in contatto col proprio essere intimo sia dalla liberazione delle endorfine che si ha quando si pratica una qualunque attività fisica: riflettere e camminare contemporaneamente è dunque una pratica che consente di ottenere notevoli benefici”. Info: www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Gli itinerari della fede”.