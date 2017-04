Sacre Scritture: Caserta, aperte le iscrizioni per la XXI Settimana biblica nazionale

Sono già aperte le iscrizioni per la XXI Settimana biblica nazionale, promossa dall’Istituto superiore di scienze religiose “S. Pietro” di Caserta, con il patrocinio dell’Associazione biblica nazionale (Abi), che si terrà presso il Golden Tulip Plaza Caserta dal 3 al 7 luglio. In questa edizione sarà approfondito il libro dell’Esodo. Le relazioni saranno affidate al biblista Federico Giuntoli, docente presso l’Istituto biblico di Roma e a don Giuseppe De Virgilio, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma e presso l’Istituto Teologico “Pianum” di Chieti. La segreteria organizzativa è affidata al Centro apostolato biblico della diocesi di Caserta. Info: www.centroapostolatobiblicocaserta.it o www.scienzereligiosecaserta.com.