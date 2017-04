Papa Francesco: ha ricevuto i principi del Liechtenstein. Apprezzamento per l’impegno nella “tutela dei diritti umani”

Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza il principe regnante Hans Adam II e il principe ereditario Alois del Principato di Liechtenstein, i quali, successivamente, si sono incontrati con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui – si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede – sono state rilevate le buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e il Liechtenstein ed è stato riconosciuto il ruolo storico della Chiesa cattolica e il positivo contributo che essa continua ad offrire alla vita del Paese”. Successivamente, “si è espresso apprezzamento per l’impegno del Principato in ambito internazionale, particolarmente nella tutela dei diritti umani”.