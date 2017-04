Papa Francesco all’Isola Tiberina: oggi pomeriggio la preghiera per i nuovi martiri

Oggi pomeriggio Papa Francesco presiederà, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma, una “preghiera per i nuovi martiri”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Durante la celebrazione, alcuni familiari e amici di cristiani uccisi in odio della fede leggeranno delle testimonianze al Santo Padre.

Nel 1999 Giovanni Paolo II decise, in preparazione del Giubileo dell’anno 2000, di istituire una commissione “Nuovi Martiri”, che avrebbe dovuto indagare sui martiri cristiani del XX secolo. La commissione ha lavorato due anni nei locali della basilica di San Bartolomeo, raccogliendo circa 12.000 dossier di martiri e testimoni della fede giunti da diocesi di tutto il mondo. Tra i frutti di questo lavoro vi fu anche la preghiera ecumenica svoltasi presso il Colosseo il 7 maggio 2000, alla presenza del Papa e di rappresentanti di tutte le principali Chiese cristiane. In quella occasione venne sottolineato come il gran numero di cristiani uccisi o perseguitati nel Novecento fosse un continente ancora da esplorare, un patrimonio condiviso da ogni confessione cristiana. Passato il Giubileo, Giovanni Paolo II volle che questa memoria dei testimoni della fede del Novecento potesse divenire qualcosa di visibile nella basilica di San Bartolomeo, già affidata alla Comunità di Sant’Egidio. Nell’ottobre del 2002, con una solenne celebrazione ecumenica alla presenza dei cardinali Ruini, Kasper e George, e del patriarca romeno ortodosso Teoctist, è stata posta sull’altare maggiore una grande icona dedicata ai martiri del Novecento. L’icona rappresenta, con una simbologia presa dall’Apocalisse, le vicende dei martiri di cui si è venuti a conoscenza attraverso i lavori della commissione. Altre memorie di martiri sono collocate nelle cappelline laterali, ognuna dedicata ad una situazione storica e geografica particolare.

Il 7 aprile 2008, papa Benedetto XVI visitò la basilica di San Bartolomeo, compiendo – come disse – “un pellegrinaggio alla memoria dei martiri del XX secolo” e celebrando una liturgia della parola con la Comunità di Sant’Egidio, che in quell’anno festeggiava il suo 40° anniversario.